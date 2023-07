Vaticano, "Becciu in carcere": quanti anni chiedono per il cardinale

26 luglio 2023 a

a

a

Il promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi al termine della sua requisitoria ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu, nell’ambito del processo per l’acquisto di un palazzo a Londra. Il promotore di giustizia Vaticano Diddi, per i dieci imputati sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, ha chiesto oggi 26 luglio complessivamente 73 anni e un mese di reclusione, più pene interdittive e pecuniarie di vario tipo.

"Ses***o a tre, proprio come la Trinità". Vaticano travolto dallo scandalo a luci rosse

Ieri nella sua requisitoria Diddi lo aveva accusato pesantemente: "I magistrati, definiti come porci e animali puzzolenti, sono sempre stati l’obiettivo della sua strategia difensiva". "Spiace scendere a questo livello - ha continuato - ma questo è il piano di confronto che ha scelto". Il Promotore durante il suo intervento ha poi sottolineato: "La strategia del cardinale Angelo Becciu è stata interferire con le indagini, non interagire con i magistrati. Questo è stato il suo modus operandi, sempre, da subito fino a oggi, da parte di Becciu c’è stata pervicacia nell’utilizzare anche la leva mediatica come una specie di clava per delegittimare la figura e l’operato del promotore di giustizia". Una durissima requisitoria dunque, durante la quale Diddi ha spiegato su cosa poggia l’accusa di peculato in relazione alla figura di Cecilia Marogna e ai rapporti con la cooperativa Spes guidata dal fratello.