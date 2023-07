Papa Francesco, sfregio in cielo a Ostia: cosa c'è scritto sullo striscione

17 luglio 2023 a

a

a

Un messaggio chiarissimo a Papa Francesco: "Benedetto XVI non ha mai abdicato". Un messaggio durissimo scritto su uno striscione apparso nel cielo di Ostia trasportato da un piccolo aereo da turismo giallo che ha lasciato a bocca aperta i numerosi bagnanti che ieri 16 luglio hanno affollato la spiaggia sul litorale romano.

Secondo quanto riportano alcuni testimoni l'aereo con lo striscione ha sorvolato la costa romana nel pomeriggio, intorno alle 16,30. Pare che provenisse da Roma, e che avrebbe compiuto alcuni passaggi tra la fine di viale Cristoforo Colombo e il pontile prima di allontanarsi.

Sembra inoltre che il velivolo sia stato visto più tardi ad Anzio e ancora più a Sud, fino al Circeo. Ovviamente è mistero sul "mittente" del messaggio evidentemente rivolto a Papa Francesco. È stata per caso una bizzarra trovata di qualche conservatore all'interno del Vaticano? O forse si tratta di una operazione di marketing per sponsorizzare un libro o un docufilm su Benedetto XVI? Per ora l'unica certezza è che il video è diventato virale e il popolo social è letteralmente impazzito.