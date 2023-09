Fabrizio Corona rischia grosso, "video hard e ricatto": chi è la donna che lo accusa

08 settembre 2023 a

Altri guai per Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi rischia di finire a processo. La Procura di Milano ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l'ex di Belen Rodriguez con l'accusa di tentata estorsione. I fatti risalgono ai mesi scorsi e sono stati denunciati da una donna, che si era rivolta all'imprenditore nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. A suo dire, però, avrebbe subito un presunto ricatto dall'ex fotografo dei vip. Al centro un video intimo che la ritraeva e che lui aveva realizzato.

Nell'aprile 2022 l'ex agente fotografico, condannato già in passato per presunti foto-ricatti ai danni dei famosi, era stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri nell'ambito dell'indagine, coordinata dal pm Antonio Cristillo. Le ipotesi di reato? Tentata estorsione e tentata truffa. Da quanto emerge la Procura ha cancellato la contestazione di tentata truffa, ha chiuso le indagini e chiesto il processo per la tentata estorsione.

"Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato - aveva già spiegato il legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa - e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l'è presa con Fabrizio". La difesa ha fatto presente che tra i due c'era stata una relazione, dopo la quale era scaturita anche una causa civile. Corona si è fatto interrogare per difendersi. Agli atti dell'inchiesta alcune chat e una telefonata che, secondo l'accusa, proverebbe il tentativo di estorsione. "Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro, non ha niente da nascondere e ci sono dei testimoni", ha invece ribadito Chiesa. Ora la decisione sul processo o meno spetterà al gup nell'udienza preliminare.