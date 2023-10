Magistratura, l'affondo di Capezzone: cosa fare contro le toghe che esondano

04 ottobre 2023 a

a

a

Daniele Capezzone fa una riflessione importante sul ruolo del magistrato. Il caso del giudice Iolanda Apostolico ha fatto parecchio discutere e ha anche scatenato i commentatori di sinistra che subito hanno preso le difese della toga. Ma il ruolo del giudice è quello di interpretare le leggi in vigore, o forse è quello di applicarle? Di certo il Paese non ha bisogno di una terza camera giudiziaria. Ed è per questo motivo che i magistrati dovrebbero limitarsi ad applicare le norme, soprattutto se queste leggi servono a dare un freno all'immigrazione incontrollata.

