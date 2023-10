Iolanda Apostolico, Nordio: "Criticità e distonie, faremo ricorso in Cassazione"

04 ottobre 2023 a

Contro la decisione di non convalidare il trattenimento di tre migranti nel Centro di Pozzallo, il governo Meloni farà ricorso in Cassazione. I ministeri di Interno e Giustizia, in particolare vogliono impugnare la sentenza del giudice di Catania Iolanda Apostolico, come conferma il Guardasigilli Carlo Nordio, rispondendo al question time alla Camera. "Abbiamo esaminato il provvedimento con attenzione, e abbiamo trovato alcune criticità, soprattutto nell’interpretazione di alcune norme che sono complesse", ha spiegato il Guardasigilli, affermando che "nella parte motiva c’è una serie di distonie". Si tratta, ha sottolineato Carlo Nordio, di un "problema tecnico che non mette in discussione l’autonomia e l’indipendenza" dei magistrati, "il resto fa parte delle modalità di dialettica politica".

In particolare, ha specificato il ministro della Giustizia - che si è detto "allineato, perfettamente in sintonia, con la presidente del Consiglio, che esprime l’indirizzo della politica del governo" - per quanto riguarda il provvedimento assunto dal giudice del Tribunale di Catania, "è una situazione estremamente complessa, molto più complessa di quanto possa essere riassunto nell’ordinaria polemica politica che spesso ha connotati effervescenti". Quindi Nordio ho osservato che "anche la magistratura ha usato, nei confronti del governo e del Parlamento, espressioni non propriamente pacifiste".

Ma la magistratura "è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e nessuno vuole mettere in discussione il patrimonio irrinunciabile di autonomia e indipendenza", ha rimarcato il Guardasigilli, "e, anche in prospettiva di una separazione delle carriere, nessuno ha mai pensato di poter sottoporre il pm a qualsiasi controllo dell’esecutivo". E, ha specificato Nordio: "Nessuno vuole ripetere gli anni quasi ’di piombo' di conflitto tra politica e magistratura. Non mi pare ci sia in atto uno scontro istituzionale o che le espressioni della presidenza del Consiglio abbiano come oggetto uno scontro istituzionale".