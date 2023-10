Iolanda Apostolico, si muove FdI: l'appello a Carlo Nordio

05 ottobre 2023 a

Iolanda Apostolico, la giudice che a fine settembre ha disapplicato il decreto Cutro del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, e che, come dimostrano alcuni post pubblicati sul suo profilo Facebook (poi chiuso) e le immagini che la ritraggono tra la folla della manifestazione anti-Salvini nel 2018, è palesemente "di parte", è ora nella bufera. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera una interrogazione al ministro Carlo Nordio. Nel testo, visionato dall'AdnKronos, firmato dai senatori Kelany, Filini e Foti si accusa la Apostolico di violare i princìpi di terzietà e imparzialità propri del suo ruolo e di avere "un'impostazione ideologica".

Nell'interpellanza del partito di maggioranza si richiamano notizie di stampa che riportano come "il giudice, avrebbe pubblicato sul proprio profilo Facebook, poi prontamente chiuso, delle notizie che esprimono delle forti convinzioni politiche contrarie alle politiche restrittive in materia di immigrazione e favorevoli alle attività poste in essere dall'associazionismo Ong; in particolare, il giudice avrebbe postato, tempi addietro, una petizione contro Salvini allorquando questi ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno; posizioni e opinioni che lasciano trasparire un humus di contrasto con le previsioni costituzionali di terzietà, imparzialità e indipendenza del ruolo e della funzione di un giudice".

Quindi, si conclude nell'interrogazione di Fratelli d'Italia, "ad avviso degli interroganti" sono chiare "evidenti attitudini ideologiche" da parte del giudice Iolanda Apostolico e "le ordinanze di annullamento dei provvedimenti del questore sembrano quindi afflitte da un vizio di motivazione determinato proprio da un'impostazione ideologica, che tradirebbe la violazione dei princìpi di terzietà e imparzialità". Al ministro della Giustizia Nordio viene dunque chiesto "se intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di iniziative di carattere ispettivo al riguardo".