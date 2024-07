Gioventù Nazionale, dopo FanPage si muovono le toghe: "Acquisiti tutti i video"

05 luglio 2024 a

a

a

Dopo l'infiltrato, si nuove la magistratura. Si apprende infatti che la procura di Roma acquisirà i video integrali effettuati da Fanpage per l'inchiesta che ha messo nel mirino i militanti di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

Secondo quanto trapela, l'attività è stata delegata alla Digos nel contesto di un procedimento aperto, ad ora, come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. L'obiettivo dell'indagine è quello di verificare l'eventuale sussistenza di profili penali. Gli inquirenti acquisiranno l'intero girato.

"Il cameratismo è una cosa bellissima, stupenda": Bocchino zittisce Parenzo | Video

Entrando nel dettaglio, gli inquirenti acquisiranno l'intero girato. Sul portale d'informazione si spiega che i pubblici ministeri hanno chiesto una copia integrale "senza tagli e oscuramenti" dei "video girati in tutto l'arco temporale in cui si è svolta l'inchiesta giornalistica undercover", riferiti alle due puntate andate in onda sulle piattaforme.

"Se mettessi le telecamere qui...": Bocchino e il duro botta e risposta in studio | Video

Dopo il clamore e le polemiche suscitate dall'inchiesta di Fanpage, era intervenuta direttamente Giorgia Meloni, con una lettera inviata ai dirigenti di FdI: "Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto – scriveva il premier –. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia Fratelli d'Italia e quali siano le grandi sfide storiche della nostra epoca. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi vuole farci tornare indietro, o con chi ci trasforma in una macchietta. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi, inconsapevolmente o meno, diventa uno strumento nelle mani dell'avversario. Chi non è in grado di capirlo, chi non ha compreso questo percorso, chi non è in condizione di tenere il passo, non può far parte di Fratelli d'Italia", concludeva Meloni.