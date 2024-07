Aldo Spinelli, toh che caso: affida la sua holding all'ex deputato dem Ermini

30 luglio 2024 a

a

a

«No, non è un ricatto delle toghe, e chi lo insinua avvelena il clima per fare pensare ai cittadini che i giudici possano avere preferenze per uno schieramento o per l’altro» afferma indignato Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Si riferisce all’inchiesta che ha decapitato la Regione Liguria. No, non sarà un ricatto. È un fatto però che, nella speranza di vedersi revocare dopo tre mesi gli arresti domiciliari, uno ha dovuto rinunciare alla carica e l’altro all’azienda. Giovanni Toti ha dovuto lasciare la poltrona di governatore e aprire una campagna elettorale che vede la sinistra, fuori dai giochi da dieci anni, favorita. Aldo Spinelli ha dovuto invece cambiare il consiglio d’amministrazione della sua holding, la Spininvest, insediandone alla presidenza David Ermini, deputato del Pd per due legislature ed ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Veniamo ai fatti nel dettaglio. (...)