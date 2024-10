Meloni ritira la querela contro Canfora e lui accetta: "Questioni politiche non si giudicano in aula"

07 ottobre 2024 a

Giorgia Meloni fa un passo indietro e ritira la querela nei confronti di Luciano Canfora. Presentata dopo che il filologo la definì "neonazista nell'animo", la premier ha dato mandato di rinuncia ai suoi legali. Una scelta accolta a braccia aperte dall'avvocato di Canfora, Michele Laforgia. "Abbiamo accettato la remissione della querela per ovvie ragioni: abbiamo sempre sostenuto - commenta il difensore - che le questioni storiche e politiche non si giudicano in un'aula penale. Meglio tardi che mai".

Nonostante la remissione sia stata notificata lo scorso 30 settembre insieme alla revoca della costituzione di parte civile, i fatti risalgono a ben prima. Era aprile 2022 e Meloni, leader di Fratelli d’Italia, venne insultata dal professore emerito durante un incontro con gli studenti del liceo scientifico Fermi di Bari. Da lì la querela dell'attuale presidente del Consiglio, che aveva chiesto anche un risarcimento danni di 20mila euro. Dopo il rinvio a giudizio, disposto ad aprile dal gup di Bari, il processo sarebbe dovuto cominciare lunedì 7 ottobre. Il legale di Meloni, Luca Libra, ha invece comunicato di aver trasmesso al tribunale la remissione della querela. L'estinzione del processo non è stata però automatica in quanto è servita l'accettazione del querelato. E senza grandi sorprese, l'accettazione è arrivata.

Ma se Canfora non ha ancora commentato, più puntuale che mai la reazione di Roberto Saviano, accusato di diffamazione proprio nei confronti del premier: "Luciano Canfora definì Giorgia Meloni 'neonazista nell'animo'. La presidente del Consiglio querelò Canfora per queste parole. Ma, a pochi giorni dall'inizio del processo, Meloni cerca di ridurre il peso delle sue intimidazioni ritirando la querela contro Canfora. Io sono fiero di essere stato portato a processo da questo governo banditesco e di aver, con il corpo, testimoniato il mio pensiero critico verso la ferocia delle sue politiche xenofobe".