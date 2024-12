Simonetta Matone e il processo Open Arms: "A Catania assoluzione, a Palermo processo", toghe smascherate

19 dicembre 2024 a

Domani, venerdì 20 dicembre, il tribunale di Palermo deciderà se condannare Matteo Salvini per il processo Open Arms. Come ha ripetuto più volte lo stesso vicepremier, rischia fino a sei anni di carcere per aver difeso il suo Paese. Ma intanto stanno già arrivando le prime reazioni dalla maggioranza di governo.

"Personalmente per domani confido nell'assoluzione di Matteo Salvini - ha spiegato la deputata della Lega ed ex magistrato, Simonetta Matone -. Perché non è degno di un Paese civile vedere che per la stessa fattispecie si possa essere archiviati a Catania e tratti a processo a Palermo. Questo vorrebbe dire che la giustizia è governata dal principio del 'con chi capito' e questo è assolutamente scandaloso. Salvini - ha proseguito - ha agito in maniera giusta, onesta e corretta e resterà al suo posto".

"Non sono preoccupato, sono fiducioso e determinato". L'ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini durante il summit con i leader dei Patrioti che si è svolto a Bruxelles. Lo riferisce una nota della Lega aggiungendo che Salvini raggiungerà Palermo nelle prossime ore. È imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il ritardato sbarco di migranti quando era ministro dell'Interno. Nel corso dell'incontro a Bruxelles, il leghista ha citato Ezra Pound: "Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui".