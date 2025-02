Francesco Lo Voi e Luigi Li Gotti denunciati

02 febbraio 2025 a

a

a

Il caso Almasri continua ad agitare politica e magistratura. A dare il via all’iscrizione nel registro degli indagati di Giorgia Meloni di due ministri (Piantedosi e Nordio) e un sottosegretario (Mantovano) è stata la denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti. Ora però un altro avvocato, Luigi Mele, ha sporto denuncia contro lo stesso Li Gotti e il procuratore Francesco Lo Voi. A rivelarlo è il Messaggero: «Ha chiesto di indagare sul primo per i reati di calunnia aggravata, attentato contro organi costituzionali e vilipendio delle istituzioni, e il secondo per omissione di atti d'ufficio aggravata e oltraggio a un corpo politico. Il legale, quindi, ha chiesto la trasmissione della sua denuncia alla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone e competente per i reati commessi e subiti dai magistrati romani», spiega il quotidiano romano.

L’avvocato Mele è convinto che Li Gotti abbia presentato una denuncia basata solo su articoli di giornale. L’anomalia, per il legale, risiederebbe proprio nel fatto che mancano le prove. Poi l’altra accusa ventilata contro Lo Voi di oltraggio a un corpo politico. Facendo assumere la veste di indagati ai quattro membri del governo, il procuratore avrebbe infatti offeso l’onore e il prestigio del corpo politico, è la tesi di Mele. «È stata la mia coscienza giuridica a ribellarsi» ha spiegato il legale 77enne. «La mia denuncia parte da una asettica constatazione dei fatti, ho spiegato in modo tecnico-giuridico la loro cruda essenza. Non ho mai avuto legami con partiti politici».