Antonio Di Pietro su Sala e Milano: "Come funzionano le nuove tangenti"

Tengono banco le inchieste che puntano a sinistra: quella di Milano, con Beppe Sala al centro, e quella nelle Marche, dove nel mirino è finito Matteo Ricci , europarlamentare e candidato dem alla presidenza della regione. Siamo a In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, la puntata è quella di giovedì 24 luglio. Ospite in collegamento ecco Antonio Di Pietro , il quale viene chiamato a commentare l'inchiesta meneghina ed eventuali punti di contatto con quella Mani Pulite di cui fu assoluto protagonista.

La frase non cade nel vuoto: Aprile e Telese lo invitano a parlarne, di quelle differenze. "Beh, innanzi tutto la vicenda attuale è molto più composita, ha in sé due questioni. Un fenomeno, cioè la realizzazione di una moderna metropoli al pari di altre metropoli. E questo è un compito della politica e non della magistratura, capire come le vuole realizzare. I cittadini elettori valuteranno", spiega Di Pietro.