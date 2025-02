Lo Voi, la Procura di Perugia apre un'indagine sull'esposto del Dis

10 febbraio 2025 a

La Procura di Perugia ha iscritto a fascicolo l'esposto presentato dal Dis, il Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza. Al centro la vicenda relativa alla fuga di notizie sul caso di Gaetano Caputi, il capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni, Stando all'Ansa nell'esposto è stata segnalata l'ipotesi di violazione dell'articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, in quanto la procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione.

Nei confronti di Caputi sarebbero state effettuate tre interrogazioni alla banca dati "Punto Fisco" da alcuni agenti dell'Aisi. La notizia che doveva rimanere segreta però è stata pubblicata da alcuni giornalisti del Domani che l'avevano appresa dopo che era stata allegata agli atti di conclusione di indagini preliminari di una inchiesta che vedeva appunto coinvolti i cronisti. Toccherà dunque al procuratore di Perugia Raffaele Cantone valutare se il suo collega di Roma, Francesco Lo Voi, ha violato la legge diffondendo un documento riservato dell'Aisi.

Caputi, nei mesi scorsi, ha presentato una denuncia alla procura di Roma dopo la pubblicazione di alcuni articoli sul suo conto e sui suoi affari. Da qui viene aperta un'indagine per rivelazione di segreto. Ecco allora che Maurizio Arcuri, il pm titolare del fascicolo e gli inquirenti, nei loro accertamenti, scoprono tre accessi sul conto di Caputi operati nel 2023 da agenti dell'Aisi sulla banca dati dell'Agenzia delle entrate Punto fisco. Lo Voi ha quindi scritto all'allora direttrice del Dis (il Dipartimento che coordina le agenzie di intelligence), Elisabetta Belloni, per chiedere i nomi degli agenti e la ragione degli accessi. La risposta è arrivata un mese dopo sotto forma di un documento di dieci pagine con la qualifica "riservato", firmato dal direttore dell'Aisi Bruno Valensise, in cui sono state riferite le circostanze che hanno determinato la ricerca di informazioni su Caputi e spiega nel dettaglio l'operato degli 007 nei tre accertamenti disposti sul funzionario. Ma quel documento è stato poi inserito dalla procura nell'incartamento consegnato ai legali dei giornalisti de Il Domani indagati. L'informativa riservata è stata così pubblicata sul quotidiano.