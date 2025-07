Cutro, sei rinvii a giudizio: la magistratura non molla

A due anni e mezzo dal naufragio di Cutro in cui persero la vita più di 100 migranti, il gip del tribunale di Crotone ha accolto le richieste del sostituto procuratore Pasquale Festa e rinviato a giudizio sei tra ufficiali e sottufficiali di Guardia costiera e Guardia di finanza che, rispettando le regole in vigore, decisero di non intervenire. Le norme attuali, infatti, prevedeno che in assenza di un rischio di naufragio conclamato, davanti a un’imbarcazione di migranti non scatta più un’operazione di soccorso in mare, gestita dalla Guardia costiera, ma un’operazione di polizia, gestita dalla Guardia di finanza.

Nel caso di Cutro fu effettivamente la Guardia di finanza a intervenire, salvo poi tornare indietro per le difficili condizioni meteo. Successivamente, però, secondo l'accusa, non ci sarebbe stato un adeguato scambio di informazioni con i colleghi della Guardia costiera. Dal prossimo 14 gennaio, quindi, a processo ci saranno il capoturno della sala operativa del reparto aeronavale della Finanza Giuseppe Grillo, Alberto Lippolis, Antonino Lo Presti e Nicolino Vardaro, tutti della Gdf, e Nicola Nania e Francesca Perfido della Guardia costiera. A vario titolo saranno chiamati a rispondere di naufragio e omicidio colposo. Decine le parti civili costituite in giudizio tra cui i familiari delle vittime e i sopravvissuti rappresentati dagli avvocati Enrico Calabrese e Francesco Verri.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43435321]]

I fatti risalgono alla sera di sabato 25 febbraio 2023. A rendere complicate le operazioni di salvataggio del caicco carico di migranti il mare forza 4 e un vento di burrasca da sud forza 7 in peggioramento. Ci sarebbero state "grave negligenza, imprudenza, imperizia" secondo la Procura, che sostiene che il naufragio si sarebbe potuto evitare.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:41732203]]