Anm, Antonio Albanese apre il convegno? Maurizio Gasaparri si scatena contro le toghe rosse

La magistratura riunisce in un convegno le toghe più inferocite, quelle contrarie alla riforma della Giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio e dal governo Meloni. Fin qui nulla di strano se non fosse che all'evento dal titolo "Indipendenza della Magistratura: un bene comune da tutelare", oltre all'immancabile Marco Travaglio, ci sarà anche Antonio Albanese. L'attore leggerà un testo di Piero Calamandrei, ex membro dell'Assemblea Costituente.

Tutto vero. Impegnato a Genova con lo spettacolo "Personaggi", Albanese intratterrà le toghe con un discorso dei suoi. Quanto basta a scatenare l'ironia di Maurizio Gasparri: "Trovo assolutamente adeguata la decisione dell'Associazione nazionale magistrati della Liguria di far aprire la propria Assemblea, in occasione dell'incredibile sciopero indetto dalle toghe, dal comico Antonio Albanese. Che ha interpretato 'Cetto La Qualunque'. Ognuno sceglie i suoi simboli. Alcuni si ispirano ai grandi giuristi, altri a Cetto. Unicuique suum. To each his own. Dare a ciascuno il suo. Spieghiamo in più lingue per la comprensione anche dei fan della macchietta cinematografica", tuona senza mezzi termini il senatore di Forza Italia in riferimento al personaggio più noto di Albanese, ossia un politico calabrese avido e corrotto.

Ma l'attore non sarà l'unico ospite del convegno. Tra le altre presenze, come detto, anche quella di Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Tra i relatori, invece, Mitja Gialuz, ordinario di procedura penale all’Università di Genova, Andrea Mascherin, già presidente del Consiglio nazionale forense, Riccardo Ferrante, ordinario di storia del diritto all’Università di Genova, Ernesto Carbone, componente del Csm, Luca Infantino, segretario generale Funzione pubblica Cgil Genova, e Vincenzo Paolillo, presidente del Comitato Stato di diritto.