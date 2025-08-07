Cesare Parodi? I magistrati non devono solo essere imparziali, ma devono anche sembrarlo

«La moglie di Cesare non deve solo essere onesta, ma deve anche sembrarlo». È il celebre criterio in base al quale Pompea fu ripudiata, diversamente da Calpurnia. Intendiamoci bene: non è che Giulio Cesare - come persona - avesse chissà quali prudenze, timidezze o ritrosie. I suoi costumi personali e anche sessuali erano largamente e felicemente liberi, come testimonia il celeberrimo motto ciceroniano su Cesare “marito di tutte le mogli” e pure “moglie di tutti i mariti”. Per non ricordare i cori anche pesantemente irridenti che i soldati romani gli indirizzavano quando lo portavano in trionfo. E lui stesso - notoriamente - se ne divertiva e accettava, in quel contesto, ogni tipo di scherzo e allusione.

Ma non divaghiamo sulle abitudini intime di quel grande condottiero. Ciò che conta, tornando a noi, è la virtù richiesta pubblicamente alla moglie di Cesare: virtù che doveva esserci, e che soprattutto doveva apparire evidente a tutti. Ecco, sostituendo il concetto di “virtù” con quello di “imparzialità”, come fa la magistratura italiana a dimenticare questo fondamentale criterio? Come fa- cioè- a trascurare il fatto che non basta che i magistrati si sentano al di sopra delle parti, ma occorre che i cittadini ne siano davvero convinti? E come fanno i media allineati alle procure (cioè quasi tutti) a rimuovere a loro volta questa nozione? Possibile che l’Anm, i suoi vertici e il relativo grande coro di accompagnamento sottovalutino questo elemento decisivo?