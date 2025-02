Magistratura, Lucia Musti contro il governo: "Un attacco gravissimo, peggio di stragi e terrorismo"

27 febbraio 2025 a

a

a

"Stiamo subendo un attacco gravissimo, ancora peggio che negli anni del terrorismo e delle stragi mafiose, ma per colpire noi minano i diritti dei cittadini": Lucia Musti, Procuratore generale a Torino, lo ha detto in un'intervista a La Stampa parlando della riforma della giustizia. Un provvedimento che lei ha ribattezzato "riforma contro la magistratura, più esattamente contro i diritti dei cittadini nei confronti dei quali è liberticida, è contro il servizio giustizia costituzionalmente garantito".

Tra i motivi per cui questa riforma non ha senso d'essere ci sarebbero, a detta della toga, anche i costi: "Non mi si dica che è una riforma a costo zero. Queste modifiche hanno un costo rilevante: ci sarà il doppio Consiglio, l’Alta Corte, due concorsi. Sappiamo quanto costa un concorso pubblico? Il tema è che nel frattempo non si bandiscono concorsi per figure di personale da 30 anni (penso agli autisti: è finalmente in atto il concorso). Gli amministrativi e la polizia giudiziaria sono sotto organico".

Chi apre il convegno Anm, il nome scatena Gasparri: "Decisione adeguata!", toghe rosse spianate

Sullo sciopero convocato dalle toghe oggi, giovedì 27 febbraio, in segno di protesta contro la riforma, Musti ha detto che non vi aderisce "ma soltanto in quanto apicale, cioè dirigente di un ufficio importante distrettuale e mi risulta che parimenti faranno altri miei colleghi Procuratori generali e della Repubblica. Starò al mio posto, ho ritirato la mia coccarda e andrò in assemblea". Sulla separazione delle carriere, uno dei punti fondamentali della riforma, il procuratore invece ha spiegato: "Basterebbe guardare i singoli fascicoli per vedere che le ragioni dell’Accusa e della Difesa si alternano. Altrimenti non faremmo mai ricorso in Appello contro un’assoluzione. La verità è che così si fa un processo alle intenzioni".