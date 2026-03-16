Referendum, la pm Imparato fa impazzire la sinistra: "Perché voto chiaramente sì"

"È chiaro, io sono a favore del sì". A dirlo senza mezzi termini è Annalisa Imparato. La pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere e membro del Comitato Sì Riforma, in collegamento con 4 Di Sera Weekend, spiega le ragioni per cui al referendum del 22 e 23 marzo voterà a favore.

"Dobbiamo restituire agli italiani un sistema trasparente... Al momento non è trasparente. Il sorteggio va a estirpare questa gestione accentrata del potere. Oggi il magistrato che sbaglia non è adeguatamente sanzionato, perché tra il magistrato che giudica e quello che sbaglia c'è un rapporto di reciprocità e i cittadini italiani meritano di essere giudicati da magistrati liberi".