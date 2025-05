Magistratura, quante storture: i processi finiscono in tv

Successivamente la magistratura ha agito in automatico al suo interno colpendo i suoi stessi membri. L’effetto incrociato fra reati inventati, come quello per corruzione nei confronti di Palamara, che sono stati il pretesto per l’immissione del trojan nei telefonini di alcuni di loro, ha provocato conseguenze devastanti la prima delle quali è stata la dimostrazione che nella magistratura le promozioni avvengono per lottizzazioni fra correnti e non per meriti e per titoli. In effetti, in seguito a quell’accertamento avvenuto con una forzatura, quel Csm andava sciolto e invece tutto si è risolto con l’espulsione di un capro espiatorio, cioè di Palamara, e sono state salvate le correnti.

Ora un paio di casi clamorosi, senza ricadute politiche di cui si occupano tutte le tv, mettono in evidenza un altro aspetto disastroso della situazione della magistratura: l’eliminazione della figura del giudice istruttore, che non era parte accusatoria ma che lavorava solo per l’accertamento dei fatti da cui far derivare conseguenze assolutorie odi incriminazione, ha avuto effetti devastanti. I giudici istruttori sono stati sostituiti dai pm che per un verso svolgono solo la funzione dell’accusa e che per altro verso o sono troppo di parte o non sanno fare le indagini. Proprio il caso Garlasco deriva da questo vizio di fondo delle indagini preliminari fatte da pm o da ufficiali giudiziari che non le sanno fare o che usano i conniventi cronisti per costruire mostri da sbattere in prima pagina con sullo sfondo le figure incrociate di pm e forze dell’ordine che fanno conferenze stampa per presentare il risultato “straordinario” del loro lavoro.