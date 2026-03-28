Giorgio Mulè: "Il fango contro di me? Pensierini delle procure a chi si è impegnato per il Sì"

«Come volevasi dimostrare, e ahinoi ampiamente previsto. Dopo il referendum sulla giustizia, dalle Procure iniziano ad arrivare pensierini sgraditi a chi si è impegnato in prima fila per il Sì». Ce l’ha con i magistrati o con i suoi ex colleghi giornalisti, onorevole? «Non ce l’ho con nessuno. Rilevo che, nella consolidata tradizione della tenaglia magistratura-stampa, mi ritrovo colpito da schizzi di fango partiti da un’inchiesta che non mi riguarda. La tecnica è sempre la stessa: nel mentre viene dato conto di un’indagine, si fa uscire ad arte il mio nome anche se non sono neppure indagato e viene accostato a personaggi coinvolti e... oplà i giornalisti scrivono che “spunta” il nome di Mulè oppure “nelle carte si fa il nome di Mulè”: sono entrambe circostanze false ma intanto si danneggia la mia immagine».

Colpa delle Procure?

«Saranno le Procure stesse ad accertarlo. Sono pronti due esposti: uno diretto a Roma, che è titolare dell’inchiesta, l’altro a Perugia, sede competente per le eventuali irregolarità commesse dai magistrati della Capitale. In entrambi si chiede conto di scovare i responsabili di questa porcheria ai miei danni. Ma ovviamente posso vaticinare che i bravissimi magistrati non troveranno il colpevole...».

Giorgio Mulè è la faccia vincente del referendum sulla giustizia perso dal governo. Il vicepresidente della Camera, nelle vesti di responsabile di Forza Italia per la campagna del Sì, ha asfaltato chiunque lo abbia sfidato a “duello”: a PiazzaPulita, su La7, il noto pm napoletano, Henry John Woodcock, che voleva attaccare la riforma e si è ritrovato invece a balbettare e contraddirsi, come un accusato non proprio qualsiasi in difficoltà sul banco degli imputati. Non è bastato a far vincere il Sì, ma è un episodio che resterà nella storia della televisione.

La circostanza su cui l’onorevole azzurro chiede chiarezza ai magistrati è come mai la stampa abbia tirato in ballo il suo nome in un’inchiesta per turbativa d’asta e traffico d’influenze in appalti che coinvolgono il ministero della Difesa e ha portato a 26 avvisi di garanzia a imprenditori, manager, militari, dirigenti di imprese pubbliche e partecipate, ma non lui. «Negli ordini di perquisizione non si fa mai riferimento a me», spiega Mulè. «Nessuno poteva risalire a me; eppure, a perquisizione in corso, sulla stampa spunta il mio nome. Mi trovo scritto sui giornali che l’imprenditore Antonio Spalletta, indagato, che io frequentavo per motivi di lavoro, avrebbe raccomandato un ufficiale dell’Aeronautica, Pierfrancesco Coppola, per la promozione a generale. Una promozione risalente al febbraio del 2024, cito testualmente l’atto, “garantita da Spalletta attraverso il (reale o millantato) intervento di un importante esponente politico e rappresentante istituzionale e dei vertici dell’amministrazione dell’aeronautica”».