4 di Sera, Di Pietro fa impazzire sinistra e manettari: "Le mele marce"

"Serve per dividere i ruoli e i compiti, a ognuno il suo": l'ex magistrato Antonio Di Pietro, intervistato da 4 di Sera su Rete 4, ha commentato così la riforma della giustizia dopo che in Senato è passata la divisione delle carriere tra magistrati. Un giudizio positivo, dunque, che mette a tacere le dure critiche sollevate dalle opposizioni nei giorni scorsi.

Parlando della magistratura in generale, invece, Di Pietro ha detto: "Anche tra i magistrati ci sono delle mele marce. Le mele marce separiamole, però non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca". Quando l'inviata gli ha ricordato che dopo Sala a Milano, è indagato anche l'ex sindaco dem di Pesaro Matteo Ricci, che quest'anno corre per le elezioni nelle Marche, e che qualcuno parla di giustizia a orologeria, lui ha risposto: "Io voglio dire ai politici: quando si tratta dell'avversario si devono dimettere, quando si tratta del compagno di partito allora c'è giustizia a orologeria. Non c'è né in un caso né nell'altro, ci possono essere e ci sono magistrati che sbagliano e che vedono lucciole per lanterne ma ci deve essere un altro magistrato che controlla quello che hanno fatto. E aggiungo di più: se c'è un magistrato che per eccesso di zelo o per superficialità sbaglia grossolanamente è anche giusto che venga disciplinarmente valutato".