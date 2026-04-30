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Nicole Minetti: chi aiutava alla Caritas (e cosa trapela su quei giorni)

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giovedì 30 aprile 2026
Nicole Minetti: chi aiutava alla Caritas (e cosa trapela su quei giorni)

2' di lettura

Dal recente passato di Nicole Minetti, finita al centro della cronaca per via della grazia concessa dal presidente della Repubblica e poi contestata, emerge un'attività di volontariato alla Caritas Ambrosiana. In particolare, una volta a settimana si occupava di dare una mano al doposcuola organizzato nella parrocchia milanese di San Marco a Brera. Lì, come si legge su La Stampa, l'hanno descritta come una persona "positiva, affidabile e puntuale". Nelle ultime due settimane, però, l'ex igienista dentale aveva fatto sapere di non essere a Milano e dunque di non poter seguire, come al solito, un ragazzo di terza media nell’affiancamento allo studio. 

La contestazione della grazia a Minetti si basa soprattutto su alcune verifiche mancate relative a diversi punti. A partire dall'adozione di un bambino in Uruguay. Alla luce di tutte le crepe e le incongruenze emerse in questi giorni, ora la vita dell'ex consigliere regionale della Lombardia verrà di nuovo esaminata nel dettaglio, compresi gli anni trascorsi insieme al compagno Giuseppe Cipriani, imprenditore a capo di un gruppo internazionale di locali, hotel e casinò. Sotto osservazione, in particolare, il periodo di circa due anni vissuto dalla coppia in Uruguay, come indicato nel decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia che ha riconosciuto in Italia la sentenza di adozione del Tribunale di Maldonado del 2023.

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Nessun dubbio, invece, nemmeno da parte dei magistrati, sulle gravi condizioni di salute del bambino, per cui sarebbero stati necessari degli interventi complessi negli Stati Uniti. Al vaglio anche i pareri medici in Italia dopo le smentite del San Raffaele di Milano e dell’ospedale di Padova, secondo cui il bambino non sarebbe mai stato in cura da loro. Pare, però, che la coppia abbia avuto contatti "diretti" con singoli medici.

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