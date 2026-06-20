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Jannik Sinner, caos a La volta buona: "Non è del tutto italiano". Caterina Balivo sbotta

sabato 20 giugno 2026
Jannik Sinner, caos a La volta buona: "Non è del tutto italiano". Caterina Balivo sbotta

1' di lettura

È caos a La Volta Buona, il programma in onda su Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Qui si parla di coppie e in men che non si dica esce il nome di Laila Hasanovic, compagna di Jannik Sinner di recente protagonista di una passerella a Milano. "Sta cercando di integrarsi", ha esordito la giornalista presente in studio. "Ginevra, che vuoi dire?", interviene la conduttrice che sente subito puzza di gaffe. "Siccome lui… è anche elegante perché non è del tutto italiano, lo sappiamo…", replica l'ospite scatenando la reazione della Balivo. 

"No Ginvera, no! Jannik Sinner è italiano, l’Alto Adige è in Italia!", chiosa la conduttrice. D'altronde non è la prima volta che Sinner viene contestato per le sue origini. D'altronde avevano fatto discutere le parole di Bruno Vespa a riguardo. "Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco, è la sua lingua madre, risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna", erano state le parole del giornalista dopo la decisione del numero uno del mondo di non partecipare alla Coppa Davis con l’Italia. 

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E anche Aldo Cazzullo non era stato da meno: "Da tifoso, Sinner è un grandissimo campione ma ha dimostrato che dell’Italia non gli importa nulla. Ha rifiutato la Davis, non ha mai partecipato alle Olimpiadi e ha declinato l’invito al Quirinale". 

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