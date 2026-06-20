Mondiali 2026, sugli spalti spunta Adolf Hitler: il caso finisce in tribunale

Aiuto, in tribuna a Houston, ai Mondiali di calcio 2026, spunta... Adolf Hitler. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che aprono anche una possibile vicenda giudiziaria. Già, perché l'Hitler in questione altro non era che un tifoso il cuio volto è stato modificato con l'intelligenza artificiale. L'episodio risale al 14 giugno, durante Germania-Curacao. Dopo il rigore trasformato da Kai Havertz, che ha portato i tedeschi sul 3-1, la regia ha indugiato sugli spalti mostrando l'esultanza dei sostenitori della Mannschaft. Tra loro c'erano Jan Weitzel e il figlio Jannis, arrivati da Alsfeld e inquadrati mentre sventolavano una bandiera con il nome della loro città.

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Quella che doveva essere una indimenticabile apparizione in mondovisione si è però trasformata in un incubo. Nel giro di poche ore sui social è iniziata a circolare una fotografia alterata digitalmente: il volto di Weitzel era stato sostituito con quello di Adolf Hitler, pur mantenendo riconoscibili il corpo dell'uomo e il figlio al suo fianco. "Non ci posso credere", ha commentato il tifoso tedesco quando si è accorto della manipolazione. L'immagine falsa si è diffusa rapidamente, generando indignazione e mettendo al centro del dibattito i rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale.

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Weitzel ha deciso di muoversi sul piano legale. Ha infatti presentato una denuncia sia in Germania sia negli Stati Uniti per l'utilizzo e la manipolazione della propria immagine. Secondo quanto riferito dallo stesso tifoso, la vicenda avrebbe portato anche a un contatto con l'Fbi. Nonostante l'accaduto, padre e figlio non intendono rinunciare alla loro avventura mondiale. I due saranno presenti anche alla successiva sfida del girone tra Germania e Costa d'Avorio, in programma a Toronto. "Non lasceremo che nulla ci porti via questa bella sensazione".