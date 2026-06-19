Libero logo
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Trump ossessionato da Meloni, il corrispondente La7 dello scoop: "All'improvviso, il presidente..."

di
Libero logo
venerdì 19 giugno 2026
Trump ossessionato da Meloni, il corrispondente La7 dello scoop: "All'improvviso, il presidente..."

2' di lettura

"Abbiamo parlato con il presidente americano Donald Trump nella serata di ieri intorno alle 19, ora di Washington, già tarda notte in Italia": il corrispondente di La7 dalla Casa Bianca, Daniele Compatangelo, ha raccontato in esclusiva in un video i retroscena dell'esplosiva telefonata avuta con il tycoon. Quest'ultimo era stato contattato inizialmente per un commento sui dossier di Medio Oriente e Ucraina. Ma poi è stato il presidente stesso a cambiare discorso, spostandolo sulla premier Giorgia Meloni. Cosa che ha spiazzato il giornalista, almeno stando al suo resoconto.

Lo spezzone dell'intervista che ha fatto più discutere è quello in cui Trump della Meloni dice: "Mi ha supplicato di fare una foto! Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!". Nel ripercorrere il colloquio telefonico, Compatangelo ha poi ricordato anche le dure critiche mosse dal tycoon all'Unione europea, definita un "disastro" per la gestione dell'immigrazione e per le politiche energetiche green. "Gli europei sono pessimi sull’energia e sono pessimi sull’immigrazione, e se non sistemano queste cose, l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non possono sistemarle. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche, che sono dei fallimenti, è un disastro. Lei ha una bella voce, grazie, ma devo andare", ha chiosato. 

Meloni-Trump, da Ricci il peggio del Pd: "Solidarietà alla premier, non alla leader"

"Alla Meloni, Presidente del Consiglio, va la mia solidarietà per le parole di Trump. Alla Meloni leader, qu...

Nelle scorse ore, intanto, sui social si erano diffusi dei dubbi su questa telefonata, dal momento che La7 ha mostrato solo la trascrizione dell'intervista in italiano, senza allegare l'audio originale in inglese. La domanda che in molti si sono fatti quindi è: sarà stata fatta una traduzione fedele della conversazione? Anche perché dalle parole riportate dall'emittente è scaturito un vero e proprio caso diplomatico. In un secondo momento, però, La7 ha girato alle testate che lo hanno chiesto, il Post innanzitutto, l'audio originale che confermerebbe la bontà della traduzione. 

Trump-Meloni, Mirella Serri è troppo anche per La7 e Parenzo: "Perché dovremmo dubitare del presidente Usa?"

Che strano, quando Donald Trump attacca Giorgia Meloni lanciando insinuazioni sulla premier, gli intellettuali pendono d...
tag
donald trump
daniele compatangelo
la7
giorgia meloni

La traduzione nel mirino Trump-Meloni, "dispiaciuto" o "mi fa pena"? Giallo sulla traduzione. E perché manca l'audio originale

Immigrazione e Ue Immigrazione, Macron contro gli hub in Paesi terzi: "Non è la nostra Europa"

Non la abbiamo vista arrivare Elly Schlein in tilt dopo gli insulti di Trump a Meloni: cosa ha detto dopo quasi 10 ore

ti potrebbero interessare

Gian Marco Chiocci, la denuncia: "Sanno le battute che facciamo in riunione", la spia al Tg1

Gian Marco Chiocci, la denuncia: "Sanno le battute che facciamo in riunione", la spia al Tg1

4 di Sera, Pietro Senaldi su Vannacci: "Un voto in odio alla sinistra"

4 di Sera, Pietro Senaldi su Vannacci: "Un voto in odio alla sinistra"

Redazione
Monica Amore? La sconcertante "svolta piccante" dell'ex M5s

Monica Amore? La sconcertante "svolta piccante" dell'ex M5s

Antonio Polito, requiem per il campo largo: "Perché con questa foto perdono"

Antonio Polito, requiem per il campo largo: "Perché con questa foto perdono"

Pietro Senaldi