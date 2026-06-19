Trump ossessionato da Meloni, il corrispondente La7 dello scoop: "All'improvviso, il presidente..."

"Abbiamo parlato con il presidente americano Donald Trump nella serata di ieri intorno alle 19, ora di Washington, già tarda notte in Italia": il corrispondente di La7 dalla Casa Bianca, Daniele Compatangelo, ha raccontato in esclusiva in un video i retroscena dell'esplosiva telefonata avuta con il tycoon. Quest'ultimo era stato contattato inizialmente per un commento sui dossier di Medio Oriente e Ucraina. Ma poi è stato il presidente stesso a cambiare discorso, spostandolo sulla premier Giorgia Meloni. Cosa che ha spiazzato il giornalista, almeno stando al suo resoconto.

Lo spezzone dell'intervista che ha fatto più discutere è quello in cui Trump della Meloni dice: "Mi ha supplicato di fare una foto! Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!". Nel ripercorrere il colloquio telefonico, Compatangelo ha poi ricordato anche le dure critiche mosse dal tycoon all'Unione europea, definita un "disastro" per la gestione dell'immigrazione e per le politiche energetiche green. "Gli europei sono pessimi sull’energia e sono pessimi sull’immigrazione, e se non sistemano queste cose, l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non possono sistemarle. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche, che sono dei fallimenti, è un disastro. Lei ha una bella voce, grazie, ma devo andare", ha chiosato.