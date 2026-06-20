Giorgia Meloni le suona a Trump: "La mia popolarità non ti riguarda, concentrarti sulla tua"

Giorgia Meloni risponde per le rime a Donald Trump. Tirata in ballo nell'ennesimo attacco del presidente degli Stati Uniti, il premier non rimane a guardare: "Presidente Trump, questi attacchi costanti, e immotivati, sono privi di senso. Per quanto concerne la mia popolarità, essere tua amica di certo non ha aiutato, e non dipende affatto dalla mia relazione con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale dell'Italia - ed è quel che ho sempre fatto, anche a riguardo dell'utilizzo delle basi militari americane in Italia, che è regolamentato da accordi che abbiamo sempre rispettato, e non possono essere violati - non finché sarà premier. L'Italia resta una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. E ti suggerisco di concentrarti sugli affari tuoi", scrive su Instagram.

E ancora, come didascalia al post: "La mia risposta all'ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull'argomento, perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito".