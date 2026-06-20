Giorgia Meloni le suona a Trump: "La mia popolarità non ti riguarda, concentrarti sulla tua"

Giorgia Meloni risponde per le rime a Donald Trump. Tirata in ballo nell'ennesimo attacco del presidente degli Stati Uniti, il premier non rimane a guardare: "Presidente Trump, questi attacchi costanti, e immotivati, sono privi di senso. Per quanto concerne la mia popolarità, essere tua amica di certo non ha aiutato, e non dipende affatto dalla mia relazione con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale dell'Italia - ed è quel che ho sempre fatto, anche a riguardo dell'utilizzo delle basi militari americane in Italia, che è regolamentato da accordi che abbiamo sempre rispettato, e non possono essere violati - non finché sarà premier. L'Italia resta una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. E ti suggerisco di concentrarti sugli affari tuoi", scrive su Instagram.
E ancora, come didascalia al post: "La mia risposta all'ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull'argomento, perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito".
Donald Trump ancora contro Meloni: "Dato che perde consensi vuole tornare mia amica"Ossessione pura, quella coltivata da Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Già, perché non è...
Poco prima il presidente Usa aveva contestato il fatto che l'Italia non abbia permesso agli Usa l'utilizzo delle basi per operazioni in Iran. Meloni "ha voltato le spalle agli Stati Uniti d'America, un Paese che ama e protegge sinceramente l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di procurarsi o sviluppare un'arma nucleare", e "lo stesso ha fatto la Nato", ha scritto Trump sul suo social Truth. "Non ci ha nemmeno permesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un enorme inconveniente logistico, e questo nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla protezione dell'Italia e degli altri 'cosiddetti' alleati della Nato", ha aggiunto il tycoon, sostenendo che Meloni sia in calo di popolarità e che questo sia probabilmente dovuto proprio al trattamento riservato agli Usa.