Marco Travaglio ora minaccia di querelare i giudici

Il Fatto Quotidiano rosica. Eccome se rosica. Dopo che la procura di Milano ha smentito la notizia sulle feste con escort e cocaina nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, e del coinvolgimento dell’ex consigliera regionale nell’organizzazione dei party, il giornale diretto da Marco Travaglio ha provato a girare la frittata. Senza riuscirci però. “Le indagini sulla Minetti le ha fatte la Minetti” titolava ieri il quotidiano. E ancora: “Attacco al Fatto. Nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguayana e altri testi: alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il Sì alla clemenza”. Secondo la Procura Generale di Milano infatti non c’è alcunché da rivedere nei presupposti della grazia concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Minetti. «Dagli accertamenti svolti» si legge in una nota «risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività, non corrispondono al vero». E adesso sul giornale di Travaglio pende una richiesta di risarcimento monstre: Minetti e il compagno hanno chiesto 250 milioni di euro di danni. Soldi che, assicurano, saranno devoluti in beneficenza alle organizzazioni internazionali che si occupano di bambini adottati.

«Oltre cinquanta articoli» specificano gli avvocati di Cipriani e Minetti «pubblicati anche nelle edizioni online del Il Fatto Quotidiano, le trasmissioni È sempre Cartabianca andata in onda su Rete 4 il 28 aprile e Report, trasmessa il 3 maggio su Rai 3». A replicare alla procura è lo stesso Travaglio, prima nel suo editoriale e in serata a Otto e Mezzo su La7. «Il caso è chiuso per quello che riguarda le competenze del presidente della Repubblica, del ministro della Giustizia e della procura generale di Milano, che hanno chiesto all’oste se il vino è buono e questo ha risposto che è ottimo. Non è chiuso per noi, che continueremo a lavorare su questa vicenda invereconda per dare delle notizie. Non sta a a noi del Fatto quotidiano dare o togliere le grazie, lo fa chi ne ha la competenza. Ci siamo semplicemente occupati di una grazia che non stava né in cielo né in terra» ha detto Travaglio.