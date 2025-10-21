Napoli, la circolare del provveditore di Napoli ai presidi: "Tutti con l'Anm contro Nordio"

L'Associazione Nazionale Magistrati è pronta a tutto per contrastare la riforma della giustizia del governo Meloni e che porta in calce la firma del Guardasigilli, Carlo Nordio. Sabato prossimo, 25 ottobre, l'associazione di categoria dei togati scenderà in piazza con gli studenti. Come spiega il quotidiano il Dubbio, ci sarebbe una bizzarra circolare firmata dal provveditore di Napoli che è stata inviata a tutti i dirigenti scolastici. Nella stessa viene promossa la "giornata della giustizia". Si tratta proprio dell'evento organizzato dall'Anm contro la separazione delle carriere.

La circolare altro non è che un vero e proprio appello a tutti i ragazzi di ogni ordine e grado per riempire la "sala convegni" del tribunale di Napoli. Lo stesso luogo dove appunto è partita la protesta. Oltre ai presidi, la lettera è stata inviata a tutti i coordinatori educativi e didattici delle scuole statali e paritarie di secondo grado della Campania.