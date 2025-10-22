Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona e danneggiamento

Tra le accuse formulate anche quelle di tentato omicidio e atti di tortura. I magistrati intendono ricostruire in dettaglio il viaggio della spedizione umanitaria diretta a Gaza, gli assalti condotti con droni in due momenti distinti e gli eventi successivi all’abbordaggio da parte delle forze israeliane. La notizia è stata confermata a LaPresse dall'avvocato Flavio Rossi Albertini , legale di parte civile di Antonio La Piccirella , uno degli attivisti.

La Procura di Roma ha avviato un'indagine ipotizzando i reati di sequestro di persona e danneggiamento con rischio di naufragio, in seguito agli esposti depositati dagli avvocati che assistono la delegazione italiana presente sulla Global Sumud Flotilla . L'inchiesta, attualmente contro ignoti, punta a chiarire quanto denunciato dai partecipanti italiani, 36 attivisti che verranno sentiti nelle prossime settimane.

"Siamo stati deportati, messi in ginocchio per due ore su queste pietruzze, era cemento...": Vincenzo Fullone,...

Il ragazzo, nelle 17 pagine consegnate ai pm di piazzale Clodio, La Piccirella ricostruisce le "violenze" e le "umiliazioni" subite "dagli attivisti" a opera dei "militari" e di cui sarebbe stata vittima anche Greta Thunberg che, secondo i racconti, sarebbe stata "picchiata, trascinata per i capelli, obbligata a baciare la bandiera israeliana e poi avvolta in essa come fosse un trofeo da esibire". Lei, insieme agli altri 299 attivisti, è stata identificata e privata "di tutti gli oggetti personali".

Intanto in Spagna le denunce prendono un'altra piega. Il giudice istruttore del Tribunale nazionale, Antonio Piña, ha infatti respinto e archiviato la denuncia presentata contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e diversi alti ufficiali dell'esercito per l'assalto e l'abbordaggio della nave Madleen, parte della missione civile internazionale Freedom Flotilla.