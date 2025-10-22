È sempre cartabianca, l'attivista della Flotilla: "Io sono tornato sulle mie gambe, altri..."

"Siamo stati deportati, messi in ginocchio per due ore su queste pietruzze, era cemento...": Vincenzo Fullone, attivista della Freedom Flotilla, lo ha raccontato nello studio di Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4, parlando del momento in cui è stato arrestato dal governo israeliano. "Cadevano le persone, io sono caduto più volte, non m i reggevano le ginocchia, mi hanno preso dai capelli, mi hanno dato calci sui reni, continuavano a insultarmi", ha aggiunto.

"Dopo è arrivata una ragazza di Lucca, parlava un italiano perfetto e ha detto: c'è un italiano qui? Io non mi alzo, chissà che mi fanno. Poi ha ripetuto: c'è un italiano? Perché se vado via rimane qui - ha raccontato ancora Fullone con voce tremante -. Le ginocchia mi facevano troppo male, mi sono alzato, mi ha preso e mi ha detto: ora tu con me sei al sicuro. È stata una continua manipolazione finché non siamo entrati nel girone del purgatorio, dove siamo stati spogliati, perquisiti nelle zone intime, tre volte, con i guanti".