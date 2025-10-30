Libero logo
La Russa jr., il gip archivia le accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache

di
giovedì 30 ottobre 2025
2' di lettura

Il giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo ha deciso di archiviare l'indagine per violenza sessuale che vede indagati Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e l'amico deejay Tommaso Gilardoni. Dopo l'udienza di opposizione all'archiviazione avanzata all'avvocato Stefano Benvenuto, il quale tutela la ventiduenne che ha sporto denuncia, arriva la decisione del giudice che accoglie la richiesta della Procura. 

Al centro dell'indagine quanto accaduto la notte tra il 18 e il 19 aprile del 2023, quando i tre si ritrovarono a casa di Leonardo Apache dopo aver trascorso insieme la serata in un locale esclusivo del centro di Milano. La mattina la giovane si svegliò nel letto dell'ex amico di liceo senza ricordare nulla. Per il legale della giovane, le condizioni fisiche della ragazza accertate da una consulenza medica ei video recuperati nel cellulare dei due indagati mostrerebbero che le condizioni della sua assistita non erano tali da prestare consenso. Di opposto avviso invece la Procura e ora, con la decisione di archiviare, anche la giudice Mongiardo sembra far proprie le conclusioni contenute nella richiesta della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro.

Le due rappresentanti dell'accusa scriveva "Non vi è in atti la prova che gli indagati, pur consapevoli dell'assunzione di alcune bevande alcoliche da parte della ragazza, hanno percepito, in modalità esplicita o implicita, la mancanza di una valida volontà della ragazza". Leonardo Apache La Russa e l'amico restano indagati per il filone che riguarda il revenge porn, ossia la diffusione di immagini senza il consenso della vittima. Il prossimo 13 novembre si tornerà, per la seconda volta, davanti alla giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Di Fazio.

Secondo l'accusa, il figlio del presidente del Senato il 19 maggio 2023 avrà filmato e inviato al deejay, tramite whatsapp, "un video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato" che ritraeva LA giovane senza il suo "consenso", si legge nell'avviso di conclusione indagini. A Gilardoni viene invece contestato l'aver inoltrato - nell'agosto successivo - un video a un amico estraneo ai fatti. Il 26enne, "dopo averlo realizzato", avrebbe inoltrato il contenuto su whatsapp. Immagini "a contenuto sessualmente esplicito" diffuse, per la procura, "senza il consenso della ragazza".

