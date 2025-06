La Russa jr, chiesto il processo per revenge porn

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e l'amico deejay Tommaso Gilardoni, indagati per revenge porn. Lo scorso 8 aprile gli stessi pubblici ministeri avevano chiesto l'archiviazione per i due amici indagati per violenza sessuale nei confronti di una 22enne, la quale denunciò la presunta violenza avvenuta la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.

L'accusa di revenge porn, ossia la diffusione di immagini senza il consenso della vittima, riguarda due distinti episodi ed è aggravata per l'uso dello "strumento telematico". Il figlio del presidente del Senato il 19 maggio 2023 avrebbe filmato e inviato all'amico deejay, tramite whatsapp, "un video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato" che ritraeva la giovane senza il suo "consenso", si legge nell'avviso di conclusione delle indagini della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro.