Anm, il manifesto scatena il caos: bordate contro i magistrati

L'Associazione nazionale magistrati pubblica un manifesto per una "giustizia che funzioni meglio" sui social e viene sommersa dalle critiche. "È la nostra priorità ed è quello che abbiamo detto negli incontri con il governo negli scorsi mesi. Questi sono i nostri otto punti per una giustizia più efficiente", scrive l'Anm nel suo post su X.

Le loro otto "proposte per una giustizia più efficiente" sono: aumentare l'organico della magistratura, rivedere le piante organiche degli uffici giudiziari, assumere nuovo personale amministrativo e stabilizzare i precari, dotare i magistrati di applicativi informatici adeguati, investire nell'edilizia giudiziaria, ottimizzare la giustizia penale e civile, intervenire sull'emergenza carceri, maggiore interscambiabilità tra le funzioni.