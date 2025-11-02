Giustizia, anche Cesare Salvi si schiera col governo: "Voto sì, nessun rischio per le toghe"

Lo storico dirigente della sinistra sottolinea come il testo della riforma non nasconda alcuno stravolgimento degli equilibri istituzionali: “Non è una riforma dirompente. Dove per me resta dirimente - spiega - che sia ribadita l’indipendenza della magistratura, come non era in precedenti proposte. Mi sembrano un po’ sopra le righe sia i toni trionfalistici della maggioranza che i lamenti sull’attacco all’indipendenza della magistratura da parte del centrosinistra . Sarebbe bene stare nel merito”.

“Sono portato a stare al merito. E nella riforma non c’è nessuna messa in discussione dell’indipendenza e l’autonomia della magistratura , a cominciare dal fatto che l’obbligatorietà dell’azione penale non viene scalfita”, premette Salvi in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale.

Dopo le prese di posizione - tra gli altri - di Antonio Di Pietro , Vincenzo De Luca ed Emma Bonino , il fronte progressista favorevole alla riforma della Giustizia firmata dal ministro Carlo Nordio si allarga ancora. A sostegno del provvedimento arriva infatti una voce storica della sinistra italiana: quella di Cesare Salvi , giurista, già esponente di punta del Pci e ministro del Lavoro nei governi D’Alema e Amato .

Una posizione, quella di Salvi, che richiama la tradizione garantista della sinistra italiana: “Personalmente - riprende Salvi definendo la propria posizione - mi ricollego a una tradizione garantista che ha sempre animato la sinistra. E vedo una continuità con riforme come quella del processo penale ispirata da Sebastiano Vassalli nel 1988 e quella dell’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo approvata nel 1999 con consenso bipartisan, ma fortemente voluta dal centrosinistra. Naturalmente bisogna evitare di farne un referendum sulla magistratura, come a volte la destra tende a prospettare”.

Per l’ex ministro, la riforma ha un valore concreto e non ideologico: “Io sto ai contenuti - aggiunge -. Si porta avanti la differenziazione delle funzioni e le carriere tra pm e giudice, che deve essere terzo. E questo mi pare corrisponda al punto di vista della sinistra garantista”, conclude Cesare Salvi. Per la sinistra che urla al "rischio democratico" e ai "pieni poteri" un altro boccone difficilissimo da digerire...