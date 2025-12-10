Antonio Di Pietro, la denuncia: "Può scapparci il morto", le colpe della sinistra

Gli scontri di piazza che si susseguono quasi ogni giorno, stanno facendo precipitare il Paese nel clima infuocato degli anni Settanta. Un vortice di violenza fuori controllo che non si limita più a colpire la parte avversa, ma che - come dimostrato con gli scontri tra sindacalisti - si sta trasformando anche in “fuoco amico”. Una situazione drammatica che va letta con gli occhi di chi, quella prima ondata di violenza senza senso l’ha vissuta sulla pelle. Chi meglio di Antonio Di Pietro, che oltre ai ruoli che lo hanno reso celebre - giudice di Mani Pulite e poi ministro della Repubblica -, in gioventù è stato anche commissario di Polizia che quelle manifestazioni le ha affrontate di persona.

Dottor Di Pietro, dire che in Italia tira una brutta aria è fare allarmismo o un qualche timore c’è?

«Il nostro Paese sta vivendo una situazione di reale emergenza e di pericolo pubblico. Basta guardarsi attorno per capirlo, con bande di ragazzi che sequestrano loro coetanei, che picchiano, che rapinano. Il tutto con un senso di onnipotenza, di poter fare quello che vogliono e come vogliano, quasi fossero degli intoccabili. Ecco questo tipo di atteggiamento sta incrementando la violenza e le prevaricazioni».

A dirla tutta questo senso di impunità è dato anche da una certa politica, che sembra giustificare atti di violenza come quelli che lei ha descritto, non trova?

«Io credo che la responsabilità politica e morale sia soprattutto di quelli che io chiamo cattivi maestri».

Chi sono?

«Sono i professori, i filosofi, i pensatori che sono collaterali alla politica, ma con il loro pensiero creano un clima per il quale il rispetto della legge è del tutto opzionale. Si tratta di veri e propri istigatori».