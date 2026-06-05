Caso-Minetti, Antonio Di Pietro deraglia: "Chiuso per salvare la reputazione dei coinvolti"

Simbolo di Mani Pulite, anche Antonio Di Pietro si sofferma sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Nei giorni scorsi la Procura generale di Milano ha chiarito una volta per tutte che gli scoop giornalistici sul caso "non corrispondono al vero". Insomma, "non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito" che ha portato alla "concessione della grazia". Quest'ultima accordata da Sergio Mattarella. "A me pare - commenta l'ex pm - che qui ci sia un superiore interesse a chiudere la vicenda, garantendo la reputazione e la corretta condotta di tutti gli attori coinvolti". Di Pietro sostiene di aver "preso atto delle conclusioni della Procura generale di Milano, che rispetto come tutti i provvedimenti", ma di non aver capito "l'obiettivo dei legali di Minetti e Cipriani di voler procedere contro Il Fatto", che valuta come "controproducente".

In questo modo, dice parlando proprio al Fatto Quotidiano, avrete infatti "l'opportunità di dimostrare la bontà delle vostre fonti, producendo tutti gli elementi utili a dimostrare di aver raccontato una storia vera. E quindi di dimostrare quello che non hanno potuto o voluto dimostrare adesso".