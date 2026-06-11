Mondiali 2026, la Norvegia è una lezione per l'Italietta

Mentre in Italia un bambino di dieci anni viene spremuto tatticamente e psicologicamente da allenatori che vogliono vincere il campionato della salamella, procuratori d’assalto, genitori isterici a bordo campo e accademie esasperate, in Norvegia la direttiva è opposta: si incoraggia la polisportività. Calcio d’estate, sci di fondo o pallamano d’inverno. La specializzazione precoce è sconsigliata, se non bandita. A questo si unisce il “Dugnad”, un concetto culturale profondo che si basa sul volontariato civico e sociale. I club giovanili norvegesi non sono aziende a scopo di lucro per le ambizioni del presidentissimo di provincia ma organizzazioni in cui i genitori sono invitati a dare una mano in tutto ciò che non riguarda direttamente l’attività sportiva, cioè tagliando l’erba, lavando le divise, verniciando le panchine e gestendo le strutture. Nessun talento viene perso per strada perché “i genitori non possono permettersi la retta”. E il paradosso è che da questo sistema egualitario, che vieta la competizione tossica e impedisce di contare i gol ai bambini, è nato il cyborg più affamato di reti dell’era moderna: Erling Haaland.

Il centravanti del Manchester City è la punta di diamante di un reparto offensivo che non ha nulla da invidiare alle superpotenze. Dietro di lui agisce il cervello purissimo di Odegaard, capitano della Nazionale e dell’Arsenal, un’arma pesante come Sorloth (Atletico Madrid) e ali giovani, elettriche e saltatrici d’uomo come Nusa (Lipsia) e Bobb (passato dal City al Fulham per 31 milioni). Con il lusso sfacciato di potersi girare verso la panchina e inserire a gara in corso un centravanti come Strand Larsen, valutato 45 milioni dal Crystal Palace.