Flavio Cobolli, lo sfottò della Swiatek: "Pasta con le fragole?"

La pasta con le fragole torna protagonista nel mondo del tennis. A riportarla d'attualità è stata Iga Swiatek, che dopo la finale del Roland Garros di Flavio Cobolli ha scelto una curiosa citazione per congratularsi con il tennista romano: ”Alla fine hai mangiato la pasta con le fragole, immagino”, ha scritto la polacca in una storia Instagram, accompagnando il messaggio con un semplice ‘complimenti’ e alcune emoji di applausi.

Il riferimento era rivolto al divertente scambio di battute nato lo scorso anno a Wimbledon. Tutto era cominciato quando Swiatek, parlando delle proprie abitudini alimentari dopo una vittoria sull'erba londinese, aveva raccontato di voler festeggiare con i "makaron z truskawkami", un piatto tradizionale polacco a base di pasta, fragole e yogurt. Una combinazione che aveva inevitabilmente fatto storcere il naso a molti italiani. Tra i più divertiti c'era stato proprio Cobolli, che non aveva perso l'occasione per scherzare con la collega. "Ho parlato con lei, le ho detto 'Cosa hai combinato? Ora tutti vogliono provare la pasta con le fragole!’ — le parole del romano — Non vorrei essere al suo posto, le auguro buona fortuna quando tornerà in Italia. Lo yogurt sulla pasta è peggio dell'ananas sulla pizza!”.