Referendum giustizia, FdI smentisce Telese: "Le bufale in pochi caratteri"

"Le bufale in pochi caratteri: utili solo a fare disinformazione. Ogni dichiarazione è una gaffe. Sì, verrete smentiti ogni volta che lo farete": Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post sui social smentendo una recente dichiarazione del giornalista Luca Telese a proposito del referendum sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Nel mirino, in particolare, ci è finito un messaggio pubblicato da Telese ieri, lunedì 26 gennaio, sulla piattaforma X. "Il referendum è il tentativo di un voto punitivo che minerebbe l'indipendenza della magistratura. Il modo migliore per evitare questo tentativo di scassinamento della Carta è votare No", ha scritto il conduttore del talk In Onda su La7. Le sue parole però non corrispondono al vero, se si va a consultare la riforma oggetto del referendum, la riforma Nordio sulla giustizia.

In soccorso di Telese ecco quindi l'account social di Fratelli d'Italia, che ha spiegato: "L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica".