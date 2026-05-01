Minetti, il curriculum criminale della madre biologica: ecco i reati

María de los Ángeles Colinet, la 29enne mamma biologica del figlio adottivo della coppia Minetti-Cipriani che da febbraio ha fatto perdere le sue tracce (il Ministero dell’Interno uruguayano l’ha dichiarata ufficialmente scomparsa il 13 aprile), a curriculum vanta numerosi precedenti penali. Fonti della polizia hanno riferito a Montevideo Portal che la signora è «una pericolosa criminale».

Nel 2015 è stata incriminata per omicidio, reato per il quale ha scontato circa tre anni di galera. Il suo nome è poi riapparso a Maldonado, nel 2019, quando è stata arrestata e nuovamente condannata per furto aggravato. Colinet aveva rubato un televisore da 32 pollici e un decoder da un supermercato. Ma non è tutto. La donna è stata inoltre legata ad alcune piazze di Maldonado e risulta pure indagata per spaccio di sostanze stupefacenti. Quando il piccolo, poi adottato da Nicole Minetti, è nato, la madre viveva in condizioni di estrema indigenza. E il padre?

Era in carcere.

L’avvocatessa che ha rappresentato il minore quando la sua famiglia era ormai sparita e dunque era decaduta dalla responsabilità genitoriale, Yuria Troche, ha raccontato a Fm Gente che il processo di adozione si è svolto con totale regolarità. «Sono stati soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla legge. L’Uruguay è molto severo nel concedere adozioni e molto garantista», ha aggiunto la legale.

L’adozione è diventata ufficiale nel febbraio del 2023 con una sentenza del tribunale di Maldonado; nel luglio del 2024, il Tribunale dei Minorenni di Venezia l’ha resa «efficace» anche in Italia.

