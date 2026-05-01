Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Minetti, il curriculum criminale della madre biologica: ecco i reati

venerdì 1 maggio 2026
Minetti, il curriculum criminale della madre biologica: ecco i reati

1' di lettura

María de los Ángeles Colinet, la 29enne mamma biologica del figlio adottivo della coppia Minetti-Cipriani che da febbraio ha fatto perdere le sue tracce (il Ministero dell’Interno uruguayano l’ha dichiarata ufficialmente scomparsa il 13 aprile), a curriculum vanta numerosi precedenti penali. Fonti della polizia hanno riferito a Montevideo Portal che la signora è «una pericolosa criminale».

Nel 2015 è stata incriminata per omicidio, reato per il quale ha scontato circa tre anni di galera. Il suo nome è poi riapparso a Maldonado, nel 2019, quando è stata arrestata e nuovamente condannata per furto aggravato. Colinet aveva rubato un televisore da 32 pollici e un decoder da un supermercato. Ma non è tutto. La donna è stata inoltre legata ad alcune piazze di Maldonado e risulta pure indagata per spaccio di sostanze stupefacenti. Quando il piccolo, poi adottato da Nicole Minetti, è nato, la madre viveva in condizioni di estrema indigenza. E il padre?
Era in carcere.

L’avvocatessa che ha rappresentato il minore quando la sua famiglia era ormai sparita e dunque era decaduta dalla responsabilità genitoriale, Yuria Troche, ha raccontato a Fm Gente che il processo di adozione si è svolto con totale regolarità. «Sono stati soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla legge. L’Uruguay è molto severo nel concedere adozioni e molto garantista», ha aggiunto la legale.

L’adozione è diventata ufficiale nel febbraio del 2023 con una sentenza del tribunale di Maldonado; nel luglio del 2024, il Tribunale dei Minorenni di Venezia l’ha resa «efficace» anche in Italia.
 

tag
nicole minetti
María de los Ángeles Colinet
uruguay

La nota Minetti, il Quirinale: "Doveroso attendere con rispetto queste verifiche"

Prego? Otto e Mezzo, dove si spinge Lilli Gruber: "Polpetta avvelenata a Mattarella"

Il conduttore di Report Rai contro Sigfrido Ranucci dopo il fango su Nordio: "Notizia non verificata, nessuna tutela legale"

ti potrebbero interessare

Garlasco, a questo punto pensate che Sempio possa essere l'autore del delitto di Chiara Poggi?

Garlasco, a questo punto pensate che Sempio possa essere l'autore del delitto di Chiara Poggi?

Nicole Minetti e la grazia, i tre clamorosi errori delle toghe

Nicole Minetti e la grazia, i tre clamorosi errori delle toghe

Redazione
Nicole Minetti, il mistero: dove si trova ora e da dove parla?

Nicole Minetti, il mistero: dove si trova ora e da dove parla?

Roberto Tortora
Nicole Minetti, Stefano Ceccanti: "Revoca della grazia? Nessun precedente, serve un atto del Colle"

Nicole Minetti, Stefano Ceccanti: "Revoca della grazia? Nessun precedente, serve un atto del Colle"

Elisa Calessi