Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum giustizia, Nichi Vendola da barzelletta: "Vorrei votare Sì, ma voto No"

di
Libero logo
mercoledì 28 gennaio 2026
Referendum giustizia, Nichi Vendola da barzelletta: "Vorrei votare Sì, ma voto No"

2' di lettura

"Vorrei votare Sì ma voto No. Rischia di vincere Meloni": Nichi Vendola come Goffredo Bettini sul referendum sulla giustizia in programma a marzo. "Così fate un torto agli italiani - ha commentato l'account social di Fratelli d'Italia -. Dicono no per fare un torto alla Meloni, ma in realtà lo fanno agli italiani. Sì, cambiamo la giustizia". A sinistra, insomma, molti sembrano condividere il contenuto della riforma Nordio, anche se solo in parte, ma non sono comunque disposti a votare a favore della legge per il timore di fare un piacere al governo Meloni. 

Intervistato dal Foglio, l'ex presidente della Puglia ha detto: "Voterò no, ma anche io avrei voluto dire sì alla separazione delle carriere, anche io avrei voluto… solo che questa riforma non aggiusta le storture”. E ancora: “Ho provato sulla mia carne come la giustizia può stritolare, ma la riforma Meloni-Nordio non risolve nessuna delle criticità, anzi. Dà più poteri ai pm. Ecco perché voterò no. Temo che possa vincere il ‘sì’, senza una campagna chiara”.

Secondo lui, potrebbe vincere il Sì "perché non abbiamo più magistrati simbolo. È la caduta degli eroi. Abbiamo carenza di simboli in magistratura. Penso alla storia del giudice Tinebra, penso a un certo modo di indagare dei giudici di Palermo, alle storture dell’Antimafia. Sono storie che hanno macchiato l’immagine dei magistrati. Una volta il magistrato, il simbolo, era Falcone, un’idea di magistrato, ma oggi chi abbiamo? Sono il primo a volere una riforma ma non questa riforma”.

tag
nichi vendola
referendum giustizia

Senti chi parla Referendum giustizia, l'assist di Milena Gabanelli al fronte del sì: il video rilanciato da FdI

Ricorso bocciato (e ko in Parlamento) Referendum, il Tar del Lazio respinge il ricorso del Comitato del No. Sinistra fermata anche in Parlamento

Parla Andrea Mirenda Anm, il giudice Andrea Mirenda accusa: "Opera di disinformazione per manipolare le coscienze"

ti potrebbero interessare

Referendum giustizia, l'assist di Milena Gabanelli al fronte del sì: il video rilanciato da FdI

Referendum giustizia, l'assist di Milena Gabanelli al fronte del sì: il video rilanciato da FdI

Referendum, il Tar del Lazio respinge il ricorso del Comitato del No. Sinistra fermata anche in Parlamento

Referendum, il Tar del Lazio respinge il ricorso del Comitato del No. Sinistra fermata anche in Parlamento

Carceri? Migliorare si può, le idee non mancano

Carceri? Migliorare si può, le idee non mancano

Bruno Ferraro
Anm, il giudice Andrea Mirenda accusa: "Opera di disinformazione per manipolare le coscienze"

Anm, il giudice Andrea Mirenda accusa: "Opera di disinformazione per manipolare le coscienze"

Fausto Carioti