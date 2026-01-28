Referendum giustizia, Nichi Vendola da barzelletta: "Vorrei votare Sì, ma voto No"

"Vorrei votare Sì ma voto No. Rischia di vincere Meloni": Nichi Vendola come Goffredo Bettini sul referendum sulla giustizia in programma a marzo. "Così fate un torto agli italiani - ha commentato l'account social di Fratelli d'Italia -. Dicono no per fare un torto alla Meloni, ma in realtà lo fanno agli italiani. Sì, cambiamo la giustizia". A sinistra, insomma, molti sembrano condividere il contenuto della riforma Nordio, anche se solo in parte, ma non sono comunque disposti a votare a favore della legge per il timore di fare un piacere al governo Meloni.

Intervistato dal Foglio, l'ex presidente della Puglia ha detto: "Voterò no, ma anche io avrei voluto dire sì alla separazione delle carriere, anche io avrei voluto… solo che questa riforma non aggiusta le storture”. E ancora: “Ho provato sulla mia carne come la giustizia può stritolare, ma la riforma Meloni-Nordio non risolve nessuna delle criticità, anzi. Dà più poteri ai pm. Ecco perché voterò no. Temo che possa vincere il ‘sì’, senza una campagna chiara”.

Secondo lui, potrebbe vincere il Sì "perché non abbiamo più magistrati simbolo. È la caduta degli eroi. Abbiamo carenza di simboli in magistratura. Penso alla storia del giudice Tinebra, penso a un certo modo di indagare dei giudici di Palermo, alle storture dell’Antimafia. Sono storie che hanno macchiato l’immagine dei magistrati. Una volta il magistrato, il simbolo, era Falcone, un’idea di magistrato, ma oggi chi abbiamo? Sono il primo a volere una riforma ma non questa riforma”.