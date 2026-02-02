Referendum giustizia, ecco l'elenco dei magistrati che votano Sì

A circa due mesi dal referendum sulla giustizia sulla riforma Nordio, in programma il 22 e 23 marzo, sempre più magistrati si dichiarano apertamente a favore della norma e dunque del Sì. Qui di seguito l'elenco delle adesioni raccolte finora:
Valeria ARDITO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore Verona
Giuseppe BIANCO, sostituto procuratore Roma
Francesco BRETONE, sostituto procuratore generale Bari
Salvatore CANTARO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore generale Corte Appello Roma
Bruno CASTAGNOLI, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Fermo
Giuliano CASTIGLIA, magistrato tributario, già magistrato ordinario Costanzo CEA, magistrato in quiescenza, già presidente sezione Corte Appello Bari
Natalia CECCARELLI consigliere Corte Appello Napoli, componente C.D.C. A.N.M.
Fernanda CERVETTI, magistrato in quiescenza, già consigliere Corte appello e presidente della Corte tributaria di Torino
Giuseppe CIOFFI, giudice Tribunale Napoli nord
Daniele COLUCCI consigliere Corte Appello Napoli
Giuseppe CRICENTI consigliere Corte di Cassazione Edoardo D’AMBROSIO, presidente sezione Tribunale di Crotone
Alfonso D’AVINO, procuratore Procura Parma
Gabriele DI MAIO, presidente sezione Corte Giustizia tributaria secondo grado Campania, già consigliere Corte Appello Salerno sezione lavoro
Mario FIORE, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Salerno, già magistrato di sorveglianza
Clementina FORLEO, consigliere Corte Appello Roma
Annadomenica GALLUCCI, sostituto procuratore Pesaro
Giovanni GENOVESE, giudice Tribunale Vicenza
Carmen GIUFFRIDA, giudice Tribunale Minorenni Catania
Carlo Maria GRILLO, in quiescenza, già presidente Corte Appello Trento
Annalisa IMPARATO, sostituto procuratore Santa Maria Capua Vetere
Paolo ITRI, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Napoli, già magistrato della DNA
Antonio GUSTAPANE, procuratore della Repubblica Varese
Marco MANSI, sostituito procuratore Massa
Monica MARCHIONNI, magistrato di sorveglianza Siracusa
Ines Maria Luisa MARINI, magistrato in quiescenza, già presidente Corte Appello Venezia
Catello MARESCA, magistrato distaccato presso commissione bicamerale questioni regionali
Lorenzo MATASSA, magistrato collegamento Marocco
Giorgio MILILLO, sostituto procuratore Udine
Andrea MIRENDA, consigliere C.S.M.
Federico MOLETI, sostituto procuratore Palmi
Andrea PADALINO, giudice Tribunale Vercelli
Luigi PERINA, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Vicenza
Luigi PETRUCCI, presidente sezione Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia, già magistrato ordinario
Tito Ettore PREIONI magistrato in quiescenza, già consigliere della Corte Appello Milano
Arminio Salvatore RABUANO, giudice Tribunale Napoli
Antonio RINAUDO magistrato in quiescenza, già pubblico Ministero della DDA Procura di Torino
Giacomo ROCCHI, presidente sezione Corte di cassazione
Massimo RUSSO, sostituto procuratore Tribunale minorenni Palermo
Nicola SARACINO, consigliere Corte Appello Roma
Gianluca SARANDREA, giudice Tribunale Pescara
Benedetto SIEFF, giudice Tribunale Trento
Maura STASSANO, presidente sezione Corte Appello lavoro Salerno
Marco TAMBURRINO, giudice Gip/Gup Trento
Anna Maria TORCHIA, consigliere Corte Appello Catanzaro
Sergio Mario TOSI, magistrato Corte di giustizia tributaria di primo grado Lecce, già magistrato Tribunale Lecce
Massimo VACCARI, giudice Tribunale Verona
Maria Beatrice VALDATTA, magistrato in quiescenza, già presidente sez. Tribunale Pavia
Gennaro VARONE, sostituto procuratore Pescara
Luciano VAROTTI , consigliere Corte di Cassazione