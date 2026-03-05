Mimmo Lucano, ecco cos'è la sinistra: "Io vittima dei giudici, ma voto No contro Meloni"

Il re è nudo. La sinistra ha mostrato il suo vero volto: quello prettamente politico, attento a conquistarsi la poltrona a discapito della salvaguardia dei diritti dei cittadini. Del resto, Mimmo lucano è solo l'ultimo di una serie di compagni che ha dichiarato apertamente di votare "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Non perché crede che la proposta del governo sia sbagliata, ma solo con l'obiettivo di vedere Giorgia Meloni lontana da Palazzo Chigi. L'ex sindaco di Riace, oggi eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha avuto anche a che fare con la giustizia. Ma pur di vedere il proprio nemico in difficoltà è disposto anche a rinnegare sé stesso.
"Sono tormentato, lo ammetto - ha esordito così Mimmo Lucano in un'intervista rilasciata al Foglio -. Votare No al referendum. Mi tormenta e mi turba. Sia chiaro: io lo farò. Voterò No contro questa destra... Ma per la mia vicenda personale, confesso che mi richiede uno sforzo enorme. Io sono stato vittima di un grande equivoco giudiziario ma al tempo stesso orchestrato consapevolmente. Sono stato vittima di magistrati che mi hanno imbrogliato. Che hanno giocato con me. Che si sono detti: ‘Quest’uomo va fermato'. La mia coscienza mi porta a crociare No. Ma lo farò senza entusiasmo, ecco. E ovviamente senza fare campagna elettorale".
"Si dichiarano vittime di malagiustizia, riconoscono che il sistema ha bisogno di una riforma, ma poi scelgono di votare No al referendum per fare un dispetto a Giorgia Meloni - ha commentato FdI su X -. È il paradosso della sinistra italiana: sono i primi ad ammettere che il sistema non funziona, ma preferiscono lasciare tutto com’è nella speranza di colpire il Governo. Ma questo referendum non riguarda il Governo: riguarda una riforma giusta che l’Italia chiede e aspetta da decenni. Non sprechiamo questa occasione storica: il 22 e il 23 marzo votiamo Sì".