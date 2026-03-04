Referendum Giustizia, chi vota "Sì" come un water e un bidet: lo sfondone di Bachelet

"Nasce il comitato 'Sanitari per il Sì'" e a corredo la foto di un wc e di un bidet, sanitari nel senso tecnico del termine: così Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, ha commentato la notizia della nascita di un nuovo comitato con oltre 250 professionisti sanitari a sostegno della riforma Nordio. Comitato che verrà presentato a Roma nelle prossime ore presso il ristorante Il Collegio, alla presenza di Annamaria Colao, docente ordinario di endocrinologia; Carlo Ghirlanda, presidente Andi; e Antonio Magi, presidente Sumai; Vincenzo D'Anna, presidente della Federazione nazionale ordine dei biologi; Carlo Bonzano, ordinario di procedura penale Universita' Tor vergata.

Tornando al post di Bachelet, in molti nei commenti gli hanno fatto notare lo scivolone. "Scusa, ma questa è offensiva", ha scritto un utente. E lui ha risposto: "Scusami tu, ma il nome del comitato l’hanno scelto loro. In quale dizionario gli operatori della sanità sono stati definiti 'sanitari'? Prova con i dizionari online a cercare il significato di 'sanitari'".

E poi ha aggiunto: "Il mio animo goliardico ha avuto la meglio solo per qualche ora. Ti prometto che entro un'ora prevarrà il mio animo ecumenico, civile e non violento. Rimuoverò tazza e bidet, che pure sono, indubitabilmente, sanitari: la battuta ci stava. Signorilmente dimenticherò che nessuno ha mai, viceversa, rimosso i commenti di alcuni simpatici sostenitori del sí a miei post di qualche tempo fa. Come ad esempio: 'stro**o, leggiti la legge prima di parlare, non dire ca***te sei un fisico non un giurista, sciacallo che usi il nome di tuo padre per difendere una casta di corrotti...'".