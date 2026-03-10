Maurizio Landini, lo sfregio a Giorgia Meloni: "Non gliene fott*** nulla"

Libero logo
di
martedì 10 marzo 2026
Tutta la sinistra più affiatata si è unita per convincere i cittadini italiani a votare "No" al prossimo referendum sulla giustizia. E non importa che alcuni di loro, in realtà, siano sinceramente convinti della necessità della separazione delle carriere - o del sorteggio - per garantire un futuro migliore al nostro Paese. L'obiettivo è un altro ed è certamente meno nobile: cercare in tutti i modi di far cadere il governo Meloni. Ma c'è stato anche chi, come Maurizio Landini, è arrivato a sostenere che alla premier non importi nulla della riforma Nordio: "Alla Meloni, che la giustizia funzioni non gliene fott*** nulla".

"Landini, il Governo Meloni è intervenuto, dopo decenni in cui della riforma della giustizia si è solo parlato, per realizzare un cambiamento atteso e a garanzia dei cittadini, dando attuazione a un preciso impegno assunto in campagna elettorale - ha commentato l'account social di Fratelli d'Italia su X -. Forse sarebbe più utile che la CGIL tornasse a occuparsi dei lavoratori, considerando il calo di adesioni registrato negli ultimi anni, piuttosto che sparare a zero su ogni scelta dell’Esecutivo nel tentativo disperato di ritagliarsi un ruolo politico a sinistra. Landini basta balle. Studia la riforma prima di blaterare".

