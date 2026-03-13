Palamara, qualcuno crede ancora al sistema Giustizia?

La relazione presentata al congresso di Magistratura Democratica che in queste ore si sta svolgendo a Roma offre uno spaccato molto chiaro di come una parte della magistratura continui a leggere il dibattito sulle riforme della giustizia: ogni tentativo di intervenire sull’ordinamento giudiziario verrebbe interpretato come un attacco all’indipendenza dei magistrati, mentre l’attuale maggioranza di governo sarebbe guidata da pulsioni populiste e da un uso strumentale del diritto penale.

È una narrazione che si ripete da anni. Il problema è che oggi appare sempre meno convincente, soprattutto perché evita accuratamente di confrontarsi con ciò che negli ultimi anni ha realmente incrinato la fiducia dei cittadini nella magistratura: il sistema delle correnti e il loro peso nella gestione del potere interno. Nella relazione si parla molto di “populismo penale”, di rischio di derive autoritarie, di clima politico ostile alla magistratura. Si arriva perfino a evocare la necessità di una sorta di “resistenza costituzionale”. Ma su ciò che nel 2019 ha scosso dalle fondamenta il sistema giudiziario cala una sorprendente reticenza.

Eppure è proprio da lì che dovrebbe partire qualsiasi riflessione seria sulla giustizia. In quei mesi l’opinione pubblica non ha scoperto solo la notte dello Champagne ma ciò che molti magistrati e operatori del diritto conoscevano da tempo: un sistema nel quale le correnti avevano assunto un ruolo determinante nella gestione delle nomine e negli equilibri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Un sistema nel quale le appartenenze associative finivano per incidere su decisioni che avrebbero dovuto essere guidate esclusivamente dal merito.

Di questo, nella relazione, si parla poco e male. Si accenna genericamente a una crisi di fiducia, ma non si affronta davvero il nodo centrale: le correnti non sono state superate. Dopo il 2019 sono cambiati i protagonisti, ma non necessariamente le logiche.

È questa rimozione che rende poco convincente la narrazione secondo cui le riforme della giustizia rappresenterebbero una minaccia per l’indipendenza della magistratura. Perché prima di evocare scenari di pericolo sarebbe forse necessario interrogarsi sulle ragioni che hanno portato tanti cittadini a guardare con crescente diffidenza al funzionamento della giustizia. La relazione insiste molto sul concetto di “populismo penale”, sostenendo che la politica utilizzerebbe il diritto penale per inseguire il consenso. È una tesi che può avere una sua dignità teorica, ma che appare incompleta se non si considera un fenomeno altrettanto evidente: negli ultimi decenni il diritto penale è stato spesso anche uno strumento attraverso cui il potere giudiziario che doverosamente deve esercitare il controllo di legalità nei confronti di chiunque ha tuttavia ampliato la propria influenza nel dibattito pubblico.