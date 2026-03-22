Referendum giustizia, ecco il dato dell'affluenza alle 23: pesantissimo segnale

Affluenza oltre il 45% alle ore 23 di oggi, domenica 22 marzo, al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Quando manca il dato di poco meno di 30mila sezioni sulle 61.533 complessive, l'affluenza è al 45,34%. Il dato, pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, è ancora in aggiornamento. I seggi riapriranno domani mattina alle ore 7, per chiudersi alle 15.
Si tratta di un referendum confermativo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione, che non ha bisogno di quorum, cioè non è previsto un numero minimo di votanti: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza e l’esito è dato esclusivamente dai voti validamente espressi.
Referendum, tensione nella sede FdI a Prato: irruzione e minacce a un volontarioMomenti di tensione nella sede di Fratelli d'Italia a Prato poco prima dell'apertura dei seggi per il referendum...
Il referendum confermativo sulla riforma della disciplina della Magistratura dettata dalla Costituzione è il quinto referendum confermativo della storia repubblicana. Sono state infatti solo quattro, tutte nell'attuale millennio, le precedenti consultazioni in cui l'entrata in vigore di una revisione di norme costituzionali è stata affidata direttamente al sì o al no degli elettori, non avendo ottenuto in Parlamento quattro volte un identico testo il consenso sufficiente alla Camera e al Senato per entrare in vigore senza il ricorso al voto degli elettori.
Una procedura, quella del referendum confermativo, che non richiede un quorum minimo di partecipazione per la validità, come nel caso del referendum abrogativo con cui gli elettori possono cancellare leggi approvate dal Parlamento: vince il sì o il no all'entrata in vigore della riforma secondo chi abbia preso un voto più dell'altro, indipendentemente da quanti elettori depongono la scheda nell'urna. Il numero dei votanti, però, ha sempre influenzato in maniera decisiva la prevalenza dei sì o dei no nel risultato finale.