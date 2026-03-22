Referendum giustizia, ecco il dato dell'affluenza alle 23: pesantissimo segnale

Affluenza oltre il 45% alle ore 23 di oggi, domenica 22 marzo, al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Quando manca il dato di poco meno di 30mila sezioni sulle 61.533 complessive, l'affluenza è al 45,34%. Il dato, pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, è ancora in aggiornamento. I seggi riapriranno domani mattina alle ore 7, per chiudersi alle 15.

Si tratta di un referendum confermativo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione, che non ha bisogno di quorum, cioè non è previsto un numero minimo di votanti: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza e l’esito è dato esclusivamente dai voti validamente espressi.