Referendum, toghe rosse scatenate a Milano: come reagiscono ai primi dati

Sono bastati i primi exit poll a far esultare le toghe a Milano: quando è emerso, dai primi risultati, che il No fosse avanti rispetto al Sì è scattato un grande applauso nell'aula dell'Associazione nazionale magistrati, al primo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove decine di magistrati si sono riunite per seguire insieme lo spoglio delle schede. Incollati alla tv, sembra che giudici, procuratori aggiunti e pm abbiano appreso con grande soddisfazione quanto emerso finora. Qualcuno, però, è stato comunque più cauto e a quelli più entusiasti ha detto: "Ma aspettiamo, è presto".

Intanto, i dati raccolti finora - oltre metà sezioni - hanno restituito uno scenario positivo per quel che riguarda l'affluenza: alle 15 di oggi è al 58,5%. Parlando dei primi risultati del voto, invece, Gian Domenico Caiazza del comitato 'Sì separa' in collegamento con lo speciale del Tg1 sul referendum ha spiegato: "È un exit che dà il segno di un Paese spaccato a metà, di una consultazione schiettamente politica" con "la natura dello scontro molto lontana dal quesito: dovremo commentare un risultato decisamente politico che in questo momento ci dà il segnale di un Paese spaccato sia sul merito del quesito sia sul contesto politico nel quale si è svolto".