Sallusti inchioda Travaglio: "La notizia a lui prima del voto? Non è un caso", tutto torna

Forse la vicenda del sottosegretario Andrea Delmastro verrà affrontata da Giorgia Meloni nelle prossime settimane. Di sicuro, le foto al ristorante e i suoi rapporti in affari con la figlia di un imprenditore accusato di essere un prestanome del clan Senese a Roma sono stati un clamoroso volano per il "No" al referendum sulla giustizia. Uno "scandalo politico" scoppiato proprio alla vigilia del voto. E di questo parlava anche Alessandro Sallusti a Otto e mezzo, su La7. Era venerdì sera, prima del silenzio elettorale. E lo scontro tra Sallusti e Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano che ha cavalcato insieme a Domani e Repubblica la storia, oggi spiega molto bene le dinamiche di questa avvelenatissima campagna elettorale e lo stesso risultato delle urne.

Andrea Delmastro e "la manina": ecco tutta la verità sulle foto al ristorante La vicenda è destinata a chiarirsi. Quel che conta adesso è non confonderla ulteriormente. Purtroppo, &egr...

"Escludo che Travaglio tenga un dossier nel cassetto per tirarlo fuori al momento giusto - premette Sallusti -. Non escludo che qualcuno faccia avere a Travaglio o a chiunque altro una notizia al momento giusto perché ha un obiettivo". "Lo dico perché a me è capitato - rivela ancora Sallusti -. La Procura di Milano mi diede la notizia dell'avviso di garanzia a Silvio Berlusconi al momento giusto, siamo nel 1994, quando il presidente Berlusconi inaugurava il suo primo vertice internazionale". Il riferimento è al clamoroso scoop del Corriere della Sera alla vigilia del G7 di Napoli.

Referendum, Gasparri attacca La7: "Fa propaganda. Tv vergognosa, da denunciare Altro caso sospetto durante la votazione del 22 e 23 marzo. A denunciare l'accaduto è Maurizio Gasparri che, ...