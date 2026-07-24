Fakir, l'avvocato Anselmo contro Piantedosi: "Una intimidazione nei confronti dei giudici"

"Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, mentre è in corso l'autopsia, ha dichiarato che gli agenti hanno avuto piena cura e attenzione nell'esecuzione dell'intervento su Fakir. Allora le indagini cosa si fanno a fare? Io dico che sono basito". L'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Abderrahim Fakir, in una intervista all'agenzia Agi picchia durissimo contro il capo del Viminale, che a L'aria che tira su La7 ha commentato il caso della morte del cittadino marocchino avvenuta a Bologna mentre l'uomo visibilmente alterato era stato immobilizzato da due agenti.

"Io mi fido dell'autorità giudiziaria: i giudici faranno le loro valutazioni e le indagini faranno il loro corso. Io credo che ci siano i presupposti per il riconoscimento della correttezza degli operatori ma ci possiamo aspettare di tutto, siamo solo agli inizi della valutazione della vicenda", sono state le parole di Piantedosi, secondo cui "i poliziotti si sono approcciati con la sensibilità e la delicatezza che la complessità del caso richiedeva, poi quando la situazione sembrava degenerare hanno attivato le esigenze di contenimento".